Airbus et le gouvernement du Québec reprennent le programme A220 de Bombardier

Airbus et le gouvernement du Québec reprennent le programme A220 de Bombardier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus et le gouvernement du Québec deviennent les seuls propriétaires du programme A220 alors que Bombardier finalise son retrait stratégique du secteur de l'aviation civile commerciale.

Bombardier vend sa participation résiduelle dans la société en commandite Airbus Canada à Airbus SE et au gouvernement du Québec.

Airbus détient désormais 75% d'Airbus Canada. Le gouvernement du Québec voit sa participation portée à 25%. Le gouvernement ne verse pas de contrepartie en espèces dans le cadre de la transaction.

La participation du gouvernement sera rachetée par Airbus en 2026, soit 3 ans plus tard qu'initialement prévu.

Les lots industriels de Bombardier à Saint-Laurent,concernant les avions A220 et A330 seront transférés à Airbus, via sa filiale Stelia Aéronautique, ce qui maintiendra 360 emplois au Québec. Ainsi, Stelia Aéronautique Saint Laurent poursuivra la production du poste de pilotage et du fuselage arrière des avions A220, ainsi que les lots industriels de l'avion A330, pendant une période de transition d'environ 3 ans sur le site de Saint-Laurent.

Bombardier recevra un montant de 591 millions de dollars US, déduction faite des ajustements, dont 531 M$ US reçus à la clôture, et se libèrera à l'avenir de son obligation de financement à l'égard d'Airbus Canada. Airbus aura 60 M$ américains à verser à Bombardier sur la période 2020-2021.

Plus de 3.300 emplois Airbus sont assurés au Québec.