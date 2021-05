Airbus et Air France renvoyés en correctionnelle pour le crash du vol AF447

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus et Air France ont été renvoyés mercredi en correctionnelle pour le crash du vol AF447 entre Rio et Paris, qui a causé la mort de 228 passagers et membres d'équipage le 1er juin 2009, affirment Reuters et l'AFP.

Le parquet général de Paris avait réclamé en janvier un nouveau procès pour le constructeur aéronautique et la compagnie aérienne qui, mis en examen en 2011 pour "homicides involontaires", avaient bénéficié en septembre 2019 d'un non-lieu de la part des juges d'instruction chargés de l'affaire.

Les avocats d'Airbus ont immédiatement annoncé un recours en cassation, précise l'AFP.