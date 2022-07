Airbus : énorme commande en Chine

(Boursier.com) — En hausse de 3,3% à 95,5 euros, Airbus pointe en tête du CAC40 en cette fin de semaine. Il faut dire que l'avionneur européen débute très bien le mois de juillet puisqu'il vient de décrocher une commande historique en Chine. Quatre des grandes compagnies locales vont acquérir près de 300 appareils d'une valeur globale de plus de 37 milliards de dollars (au prix catalogue) ! Dans le détail, Air China va s'offrir 64 avions à réaction à fuselage étroit de la famille A320neo, et sa filiale Shenzhen Airlines en prendra 32. China Eastern Airlines va acheter 100 A320neo et China Southern Airlines va acquérir 96 A320neo, livrés entre 2024 et 2027. Le transporteur louera séparément 19 A320neo.

Ces annonces représentent les premières grandes commandes d'avions de ligne en Chine depuis environ trois ans. La Chine est un marché clé pour Airbus et Boeing en tant que pays le plus peuplé du monde et tous deux luttent d'arrache-pied pour renforcer leur présence là-bas. Avec ces commandes, Airbus s'offre une très belle victoire face au groupe américain et son 737 Max, concurrent de l'A320neo. Le Max n'a toujours pas repris ses opérations commerciales dans le pays, même si les compagnies aériennes ont effectué des vols d'essai après que le régulateur de l'aviation chinois eut levé l'interdiction de voler de l'appareil à la fin de l'année dernière.