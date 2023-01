Airbus : encore une dégradation d'analyste !

(Boursier.com) — Au tour d'UBS ! Airbus est victime d'une nouvelle dégradation d'analyste ce mardi puisqu'après la Deutsche Bank, Kepler Cheuvreux ou encore Jefferies, c'est la banque suisse qui a ramené sa recommandation sur le titre à 'vendre' tout en coupant sa cible de 139 à 105 euros. UBS considère que les attentes du consens surestiment le potentiel de demande à long terme de l'avionneur. Le broker pense que les dépenses de voyages d'affaires seront inférieures d'environ 15% pour le même niveau d'activité économique post-Covid par rapport à 2019 avec l'augmentation du travail à domicile et des réunions en ligne. Il ajoute que le carnet de commandes d'Airbus n'est pas plus important qu'il ne l'était entre 2013 et 2018. Enfin, UBS estime qu'il y aura probablement une offre suffisante, voire excédentaire, d'avions en 2023, et donc qu'il est probable qu'Airbus commence à faire des concessions sur les prix.