Airbus : encore du soutien, le titre grimpe !

(Boursier.com) — Airbus remonte de plus de 2% à 112 euros ce mardi, alors que JP Morgan reste à 'surpondérer' sur le dossier avec un objectif de cours relevé de 155 à 185 euros. Oddo BHF avait déjà revalorisé le titre de 132 à 140 euros et réitéré son opinion 'surperformer'. A court terme, l'accélération des livraisons permettra au consensus de construire sa confiance sur le niveau de FCF et par conséquent, sur la possibilité de lancement d'un programme de rachat d'actions plus tôt que prévu, a estimé l'analyste.

A moyen terme, le titre offre un TMVA 2022-26 des BPA de 20% pour un PE 12m glissant de 17,8x, soit une décote de 17% par rapport à sa moyenne 5 ans. Une valorisation attrayante pour un titre qui a accéléré sa transformation pendant la pandémie, qui détient une position dominante sur les monocouloirs et dont la génération de FCF devient régulière...