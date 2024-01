Airbus : encore du potentiel ?

(Boursier.com) — Airbus commence l'année en hausse de 1,5% à 141,95 euros, alors que Barclays continue de conseiller le titre à l'achat en ce début d'année 2024, avec un objectif de cours de 152 euros. Dernière grosse commande, le ministère espagnol de la Défense a commandé 16 avions Airbus C295 en configuration avion de patrouille maritime (MPA) et avion de surveillance maritime (MSA). Le contrat s'élève à 1,695 milliard d'euros. Ces nouveaux appareils permettront à la Force aérienne et spatiale espagnole et à la marine espagnole de renforcer la capacité nationale de guerre sous-marine ainsi que d'augmenter et d'améliorer ses unités de surveillance, de reconnaissance, de recherche et de sauvetage. Le contrat comprend également des systèmes de formation (Full Flight Simulator et Mission System Simulator) et un dispositif de support logistique.

Le C295 MPA assurera les missions de la flotte P-3 Orion, sorties d'active à la fin 2022. Ces avions seront assemblés aux installations militaires d'Airbus à Séville.

Un peu plus tôt, Turkish Airlines avait officialisé son énorme commande d'Airbus mi-décembre. La compagnie nationale turque a ainsi signé un accord portant sur l'achat ferme de 230 appareils avec des options sur des dizaines supplémentaires. Dans un document réglementaire, Turkish Airlines précise qu'elle va acquérir 150 A321neo, avec des droits d'achat sur 100 additionnels, 60 A350-900 assortis de 20 en option, et 15 A350-1000. Du côté cargo, le transporteur va s'offrir 5 A350F avec 5 appareils additionnels en option...

La Turquie avait déclaré publiquement depuis des mois qu'elle souhaitait passer une grosse commande dans le but de presque doubler sa flotte pour la porter à environ 800 avions au cours de la prochaine décennie.