Airbus : en queue du CAC40

Crédit photo © Société Airbus

(Boursier.com) — A contre-courant, Airbus perd 0,8% à 90,5 euros, toujours pénalisé par ses derniers résultats et une guidance 2021 jugée décevante. A la suite de cette publication, Kepler Cheuvreux a dégradé la valeur à 'conserver' malgré un objectif rehaussé de 71 à 85 euros. La Deutsche Bank a de son côté ajusté sa cible de 108 à 105 euros tout en restant à l''achat. Une révision qui reflète les orientations conservatrices pour l'exercice 2021 sur les livraisons et l'EBIT et une partie de l'incertitude à court terme. Le courtier reste toutefois positif sur le titre car l'histoire de la reprise à moyen terme reste intact.

Oddo BHF a également diminué son objectif de 114 à 111 euros avec un avis maintenu à 'surperformer'. A peine quelques semaines après avoir détaillé l'évolution des cadences de production, le degré de prudence incorporé dans la guidance 2021 a pu surprendre, détaille l'analyste. Toutefois, cette prudence reflète surtout la dégradation récente du trafic et le flou qui entoure le timing de l'inflexion mais qu'il ne remet en rien en cause la trajectoire d'accélération au-delà de 2021.

Le courtier admet que le prochain catalyseur majeur pour le titre sera les premiers signes d'une accélération vigoureuse des réservations auprès des compagnies aériennes et que, compte tenu du retour des restrictions, son apparition se décale de quelques mois. Toutefois, il continue de penser que le retour du trafic domestique sera rapide et la gamme de produits Airbus est parfaitement positionnée pour répondre à la demande des compagnies aériennes dans la phase de reprise du trafic. Sur un horizon 2023, le titre se traite encore sur des multiples attractifs pour une valeur de croissance avec un VE/EBIT de 11,3x, un PE de 15,2x et un FCF yield de 6,9%.