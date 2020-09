Airbus : en légère hausse

Crédit photo © Airbus SAS

(Boursier.com) — Airbus reprend 0,5% ce jeudi à 71,12 euros sur la place parisienne, alors que le Credit Suisse a revalorisé le constructeur aéronautique de 78 à 106 euros, au moment où le groupe européen annonce avoir enregistré une nouvelle commande pour un ACJ320neo et aucune annulation en août... Airbus a livré un total de 39 appareils le mois dernier, soit 3 avions de moins qu'au mois d'août 2019.

Le groupe avait été auparavant pénalisé par une note de Morgan Stanley qui avait dégradé le dossier à 'pondération en ligne' tout en ramenant son objectif de 90 à 73 euros... La banque américaine estime qu'Airbus reste un gagnant à long terme dans une industrie en croissance, mais qu'il est confronté à un catalyseur négatif en raison d'une "année de baisse" des livraisons en 2021. Une situation que ne reflète pas le consensus. Le broker voit désormais une reprise des bénéfices beaucoup plus lente et plus faible, exacerbée par le surcroît de livraisons en 2020.

A l''achat' sur le titre avec un objectif de 92 euros, Oddo soulignait récemment que la restructuration annoncée positionne Airbus favorablement pour la sortie de crise et l'avantage compétitif sur les monocouloirs -qui sera renforcé par l'arrivée de l'A321XLR- permet d'envisager sereinement une accélération des livraisons (potentiellement dès le premier semestre 2021 selon Guillaume Faury) avec une marge unitaire améliorée...