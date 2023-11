Airbus : Emirates signe pour 15 A350-900 supplémentaires

(Boursier.com) — Comme pressenti, Emirates a signé une commande de 15 A350-900 supplémentaires au Salon aéronautique de Dubaï. Le transporteur du Golfe a désormais 65 appareils de ce type en commande. Le contrat atteint 6 milliards de dollars, selon la compagnie.

Exciting news - @emirates has just ordered an additional 15 #A350! ?️ > >The A350s will serve a range of new markets and long haul missions offering passengers a superior comfort and connected flying experience with Airbus' #AirspaceCabin.#DubaiAirshow https://t.co/Zd6dRHNoHO



SA Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum, PDG d'Emirates Airline and Group, a déclaré : "les A350-900 s'ajouteront à notre flotte et nous sommes heureux d'annoncer des commandes supplémentaires pour ce type d'avion. Nous prévoyons de déployer nos A350 pour desservir une gamme de nouveaux marchés, notamment des liaisons long-courriers allant jusqu'à 15 heures de vol au départ de Dubaï. Nous travaillerons en étroite collaboration avec Airbus et Rolls-Royce pour garantir que nos avions offrent la meilleure efficacité opérationnelle et la meilleure expérience de vol possibles à nos clients".

We've just announced a US$ 6 Billion order for 15 additional @Airbus A350 aircraft at this year's @DubaiAirshow. https://t.co/CffQSWCtdW pic.twitter.com/spH4vYtyb1

