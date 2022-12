Airbus : Emirates compte à nouveau sur ses A380

(Boursier.com) — Retour en grâce de l'A380 d'Airbus. Emirates, de loin le premier opérateur du superjumbo, prévoit de refaire voler tous ses A380 d'ici la fin de l'année prochaine, après des années de capacités réduites pendant la pandémie de coronavirus. S'exprimant à Dubaï, le directeur commercial de la compagnie de Dubäi, Adnan Kazim, a déclaré que tous les A380 existants seraient remis en service "vers la fin de l'année prochaine", aidant Emirates à récupérer les 20% de capacités restantes que la compagnie aérienne n'a pas remis sur le marché.

L'A380 est un pilier des opérations d'Emirates dans la mesure où le transporteur possède plus de 110 avions, dont plus de 70 ont été relancés fin septembre. Les intérieurs d'environ la moitié de la flotte seront reconfigurés et disposeront notamment de sièges économiques premium, très demandés actuellement.

Alors qu'Airbus a mis fin à la production de l'A380 en 2019 en raison d'un manque de demande, 'Bloomberg' rappelle que le président d'Emirates Tim Clark a récemment déclaré que le superjumbo resterait actif dans sa compagnie aérienne jusqu'au milieu des années 2030.