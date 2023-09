Airbus : Emirates a de grandes ambitions

(Boursier.com) — Emirates prépare une nouvelle grosse commande. Le patron de la compagnie du Golfe Tim Clark a indiqué élaborer un plan de croissance post-pandémique agressif, envisageant " sérieusement " de commander le plus grand modèle long-courrier d'Airbus et potentiellement davantage de 777X alors qu'il se prépare à éventuellement réduire son énorme flotte d'A380. "Nous avons beaucoup de grands projets pour la compagnie aérienne à l'avenir", a déclaré Tim Clark dans une interview accordée à 'Bloomberg Television'. "Une nouvelle flotte, des effectifs importants, un réseau plus large".

S'exprimant lors du Festival de l'aviation de Lisbonne, le dirigeant a indiqué étudier " très sérieusement " le modèle A350-1000, même s'il a souligné que le plus gros avion de la société souffre toujours de " problèmes de propulsion " sur ses moteurs fabriqués par Rolls-Royce Holdings. "J'espère que ces problèmes seront résolus dans les deux prochaines années", a affirmé le boss d'Emirates. La compagnie a déjà 50 A350 en commande et ces avions commenceront à arriver en juillet et août de l'année prochaine, a précisé T.Clark.

Le Boeing 777X-9 devrait rejoindre la flotte à la fin 2025, a prédit T.Clark, ajoutant que " nous aurons probablement besoin de plus d'appareils à l'avenir " car Emirates commencera alors à retirer de sa flotte les A380. Le dirigeant a par ailleurs affirmé que le plus petit 787 Dreamliner de Boeing n'entrait pas dans ses plans " dans une perspective à court terme ", bien que la compagnie aérienne reste toujours en pourparlers avec Boeing alors qu'elle est intéressée par l'avion.