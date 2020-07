Airbus effectue ses livraisons d'avions avec du carburant durable

Airbus effectue ses livraisons d'avions avec du carburant durable









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus étend ses opérations avec carburant durable. Elles incluent désormais les livraisons d'appareils à partir du site de Hambourg, en Allemagne.

Air Transat a ainsi pris livraison de deux nouveaux A321LR en location par AerCap, où un mélange de carburant durable à 10% a été utilisé pour faire voler l'appareil de Hambourg à Montréal (Canada), sans escale.

Depuis décembre 2019, Airbus effectue des vols depuis Hambourg avec son appareil cargo Beluga en utilisant du carburant durable. Les livraisons commerciales effectuées ces jours-ci constituent un nouveau jalon soulignant l'implication constante d'Airbus en matière de réduction de l'impact environnemental du transport aérien , explique le groupe de transport aérien.

Carburant durable et neutralité carbone

Airbus est également le 1er constructeur aéronautique à proposer à ses clients l'option de se faire livrer les nouveaux avions avec du carburant durable dans leurs réservoirs. Ces vols de livraison ont démarré en 2016, depuis l'usine de production située au siège social de Toulouse, en France, puis par celle de Mobile, Alabama, aux Etats-Unis.

Airbus propose cette option dans le cadre de sa stratégie visant à faire la promotion d'un usage plus fréquent de carburants durables au sein de l'industrie de l'aviation. Le carburant pour l'appareil A321LR d'Air Transat livré à partir d'Hambourg a été fourni par Air bp et produit par Neste.

La durabilité et l'efficacité sont essentiels pour nos clients et pour Airbus. Les progrès effectués en matière de carburant durable joueront un rôle important dans la réduction de l'empreinte écologique de l'industrie aéronautique , estime Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus. Nous prenons des engagements concrets afin de contribuer à un avenir éco-responsable pour l'aviation en utilisant du carburant durable sur des vols de livraison avec des partenaires tels qu'AerCap, et Air Transat qui pilote l'appareil sans escale entre Hambourg et son port d'attache canadien .

Les deux vols de livraison effectués sont neutres en carbone, grâce à l'achat de crédits de carbone qui permettent d'annuler la portion de carburant fossile.