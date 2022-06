Airbus : easyJet s'offre 56 appareils supplémentaires de la famille A320neo

(Boursier.com) — En attendant d'éventuelles commandes de Malaysia Airlines ou d'Air India, Airbus vient de décrocher un beau contrat en Europe. easyJet va en effet acquérir 56 avions de la famille A320neo qu'il devrait recevoir entre l'exercice 2026 et l'exercice 2029. L'accord provient de l'exercice d'options et de droits d'achat conclus dans le cadre d'un contrat antérieur avec Airbus. En outre, la compagnie britannique propose de convertir l'achat de 18 A320neo dont la livraison était prévue entre 2024 et 2027 en 18 A321neo. La société a également conclu des accords conditionnels avec CFM International afin de garantir que les engagements pris dans le cadre de l'actuel contrat de fourniture de moteurs couvriront ces futurs avions.

easyJet précise que ces nouveaux appareils seront utilisés pour remplacer les avions plus anciens lorsqu'ils atteindront la fin de leur durée de vie utile : "ces appareils deviendront économiquement non viables pour nos opérations à haute intensité et à faible coût et devront être remplacés si nous voulons maintenir l'échelle actuelle de nos activités". Par ailleurs, le transporteur profitera des avantages issus de l'accord initial entre les deux parties de 2013, ce qui signifie notamment que la société "continuera de bénéficier des prix hautement compétitifs et des droits de flexibilité de cet accord. Ces avions sont proposés à des prix très inférieurs au prix catalogue d'Airbus et bénéficient d'une protection attrayante contre la hausse des prix. En outre, l'Amendement avec Airbus continue d'offrir une flexibilité en ce qui concerne les dates de livraison et la possibilité de convertir des A320neo en A321neo".