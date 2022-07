Airbus : easyJet confirme une commande ferme de 56 A320neo

(Boursier.com) — Lors du Salon aéronautique de Farnborough, easyJet a confirmé auprès d'Airbus une commande ferme de 56 appareils de la famille A320neo. Cette commande s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la flotte d'easyJet, de l'amélioration des coûts et de la durabilité de l'entreprise. L'accord comprend la conversion d'une commande de 18 A320neo au plus important gabarit de l'A321neo.

Les avions retenus de la catégorie A320neo intègrent les toutes dernières technologies, notamment des moteurs de nouvelle génération et des 'sharklets' permettant d'économiser au moins 20% de carburant.

easyJet exploite actuellement une flotte de plus de 300 appareils de la famille A320, dont les A319, A320ceo, A320neo et A321neo, ce qui en fait le plus important opérateur au monde d'avions monocouloirs d'Airbus. easyJet dessert plus de 130 aéroports européens dans quelque 31 pays, et exploite plus de 1.000 liaisons.

Avec plus de 8.100 commandes auprès de plus de 130 clients, la famille A320neo est désormais l'avion le plus populaire au monde.