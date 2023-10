Airbus : easyJet commande 157 appareils supplémentaires

(Boursier.com) — Très bonne nouvelle matinale pour Airbus. easyJet a conclu des accords conditionnels (approbation nécessaire des actionnaires) avec le géant européen pour garantir la livraison de 157 avions supplémentaires (56 A320neo et 101 A321neo) entre les exercices 2029 et 2034 ainsi que des options portant sur 100 appareils, selon le transporteur britannique. Avec cet accord, easyJet a maintenant 315 appareils en commande auprès d'Airbus ainsi que 100 en option. Ce contrat doit permettre à easyJet de mener à bien le programme de remplacement de sa flotte d'A319 et d'environ la moitié de ses A320ceo. La société est en négociations exclusives avec CFM pour la fourniture de moteurs. La compagnie britannique a par ailleurs converti 35 de ses A320neo précédemment commandés en A321neo, plus grand.

easyJet a déclaré que la valeur totale des achats et des conversions prévus s'élève à environ 19,9 milliards de dollars, sur la base des derniers prix catalogue d'Airbus. Mais, les clients bénéficient généralement de remises importantes lors de la signature de ce type de contrat. "Nous avons défini une feuille de route ambitieuse pour servir davantage de clients et offrir des rendements attrayants aux actionnaires, soutenus par une concentration continue sur les coûts et l'excellence opérationnelle", a déclaré Johan Lundgren, DG d'EasyJet.