Airbus : double certification pour l'A330-800

Airbus : double certification pour l'A330-800









Crédit photo © Airbus FIXION GWLNSOD

(Boursier.com) — Bonne nouvelle pour Airbus et son A330-800. L'appareil a reçu une certification de type conjointe de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de la Federal Aviation Administration (FAA). La campagne d'essais en vol de certification a été effectuée avec succès par l'avion MSN1888, qui a terminé le programme avec 370 heures passées dans les airs et 132 vols depuis son premier décollage en novembre 2018.

Certified! ? >The second member of the #A330neo Family, the #A330-800 receives Joint Type Certification by @EASA and @FAAnews. Deliveries of the lowest financial risk, entry-level widebody are ready to start mid-2020.https://t.co/pOmZLHpA4N pic.twitter.com/Oov8gaunPR

— Airbus PRESS (@AirbusPRESS), via Twitter

L'A330-800, qui fait partie de la famille d'A330neo de nouvelle génération, est le gros-porteur à long rayon d'action le plus efficace. Il intègre les nouveaux moteurs Rolls-Royce Trent 7000, une nouvelle aile optimisée en 3D et de nouveaux Sharklets utilisant des matériaux composites plus légers. Ensemble, ces progrès permettent une réduction significative de la consommation de carburant de 25% par rapport aux avions concurrents de taille similaire d'ancienne génération.

Certifié initialement avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 242 tonnes pour une autonomie allant jusqu'à 7 500 milles nautiques, l'A330-800 pourra accueillir de 220 à 260 passagers dans trois classes, ou jusqu'à 406 passagers dans une configuration haute densité en classe unique. À ce jour, la famille A330neo a obtenu 337 commandes fermes de 22 opérateurs.