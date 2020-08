Airbus devrait avoir livré davantage d'avions en juillet

Airbus devrait avoir livré davantage d'avions en juillet









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Airbus devrait avoir livré plus d'appareils en juillet que les 36 unités du mois précédent. Une source de 'Bloomberg' estime qu'une quarantaine d'avions expédiés est envisageable. Le nombre de livraisons aurait été stimulé par un système qui délègue certaines vérifications essentielles aux ingénieurs du constructeur d'habitude réalisées par les clients.

Airbus, qui communiquera sur ses livraisons après la clôture, a refusé de commenter l'information de l'agence, tout en reconnaissant que les livraisons sont renforcées par l'option dite de "livraison électronique". Ce processus "continue à faciliter notre capacité à livrer des avions pendant une période sans précédent de restrictions de voyage et de quarantaine", a déclaré Stefan Schaffrath, porte-parole d'Airbus.

Le maintien des livraisons d'avions aux clients qui en veulent encore est vital pour Airbus, qui cherche à renforcer sa trésorerie, car le plus gros du paiement n'intervient que lorsque l'acheteur reçoit l'appareil. La firme européenne a livré 196 appareils sur le premier semestre contre 389 un an plus tôt.