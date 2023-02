Airbus dévoile des résultats supérieurs aux attentes, augmente son dividende

(Boursier.com) — Airbus dévoile des résultats supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre et se fixe un objectif de livraisons de 720 appareils en 2023, le même qu'il avait fixé à l'origine pour 2022, avant d'y renoncer. Sur les trois derniers mois de l'année, le géant européen a enregistré un Ebit ajusté de 2,15 milliards d'euros, en hausse de 43%, pour des revenus de 20,64 MdsE (+21%). Le résultat net a augmenté de 6% à 1,68 MdE. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur Ebit ajusté de 1,95 milliard d'euros pour des revenus de 19,95 MdsE.

Sur l'ensemble de l'année 2022, Airbus voit son Ebit ajusté bondir de 16% à 5,6 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 58,763 MdsE. Le bénéfice net ressort à 4,25 MdsE, en hausse de 1%. Le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients atteint 4,7 MdsE (3,52 MdsE en 2021). Les prises de commandes consolidées ont augmenté à 82,5 MdsE (2021 : 62 MdsE), portant la valeur du carnet de commandes consolidé à 449 MdsE au 31 décembre 2022. L'augmentation de la valeur du carnet de commandes reflète essentiellement le ratio commandes nettes / livraisons supérieur à un et le renforcement du dollar US.

Airbus a livré un total de 661 avions commerciaux, dont 53 A220, 516 appareils de la Famille A320, 32 A330 et 60 A350.

Concernant les cadences de production, la montée en cadence du programme A320 a été ajustée en concertation avec les fournisseurs. L'entreprise progresse désormais pour atteindre une cadence de 65 avions par mois d'ici à fin 2024 et 75 exemplaires par mois en 2026, soit un décalage d'environ un an sur les précédents objectifs. La mise en service opérationnel de l'A321XLR devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2024. "Nous adaptons notre production à l'offre", a déclaré Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus.

Les cadences de production de l'A330 sont passées comme prévu à près de trois fin 2022 et Airbus prévoit désormais d'atteindre une cadence de quatre en 2024. Les cadences de production de l'A350 ont atteint environ six avions par mois. Pour répondre à la demande croissante de gros-porteurs liée à la reprise du trafic aérien international et après avoir réalisé une étude de faisabilité auprès de la chaîne d'approvisionnement, Airbus vise une cadence de neuf A350 par mois fin 2025.

Le Conseil d'administration d'Airbus proposera lors de l'Assemblée générale annuelle 2023, qui se tiendra le 19 avril, le versement d'un dividende 2022 de 1,80 euro par action (1,50 euro en 2021).

Outre la guidance de livraisons de 720 appareils commerciaux, le groupe vise aussi pour 2023 un EBIT ajusté d'environ 6 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients à environ 3 MdsE.