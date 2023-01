Airbus devant Boeing pour la quatrième année consécutive

(Boursier.com) — Et de quatre pour Airbus. Pour la quatrième année consécutive, le géant européen de l'aéronautique a livré davantage d'avions que Boeing en 2022. Sur l'exercice écoulé, le groupe américain a livré 480 appareils commerciaux (340 en 2021), dont 150 au quatrième trimestre. Sur le seul mois de décembre, Boeing a expédié 69 avions, dont 53 737 MAX et 15 gros-porteurs et enregistré 203 nouvelles commandes nettes. Le constructeur, qui relève la tête après les deux crashs impliquant son Max 737, a engrangé au total 935 commandes brutes et 774 commandes nettes en 2022. La société a ainsi enregistré ses livraisons mensuelles les plus élevées en quatre ans et le plus grand nombre de commandes brutes depuis cinq ans.

Bien qu'en deçà de son objectif de 700 unités, Airbus a lui expédié 661 avions l'an passé (663 en tenant en compte des deux avions destinés à Aeroflot, visé par les sanctions occidentales contre la Russie). Le groupe toulousain a obtenu 1.078 commandes brutes en 2022, soit un total net de 820. Airbus reste fortement pénalisé par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. "Nous sommes limités par l'offre", a déclaré le patron d'Airbus, Guillaume Faury. "Les vents contraires liés à la complexité de la chaîne d'approvisionnement demeurent en 2023. Et ce sera difficile, il restera compliqué de monter en puissance dans cet environnement".

Comme beaucoup de grand groupes industriels, Airbus est confronté à des pénuries de matières premières et de main-d'oeuvre, ainsi qu'à des retards dans les livraisons de moteurs. La guerre en Ukraine et les coûts élevés de l'énergie n'ont fait qu'ajouter aux tensions.

"Alors que l'industrie du transport aérien étend sa reprise, nous constatons une forte demande dans notre famille de produits", a de son côté déclaré Stan Deal, responsable de la branche aviation commerciale chez Boeing. "Nous resterons concentrés sur la stabilité de nos opérations et de la chaîne d'approvisionnement alors que nous nous efforçons de livrer nos clients en 2023 et au-delà".