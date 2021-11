Airbus : deux nouveaux clients pour le service FHS

(Boursier.com) — Deux nouveaux clients pour le service de maintenance (Flight Hour Services) et de services d'Airbus. Air Tanzania pour ses A220 et Uganda Airlines pour ses A330neos bénéficieront des services matériels complets de l'avionneur européen : accès aux pools de pièces détachées d'Airbus, services d'ingénierie et de réparation des composants dans le monde entier. Airbus garantira la disponibilité des pièces de rechange, générant ainsi de la valeur grâce à une disponibilité accrue de la flotte et à des économies sur les coûts de maintenance opérationnelle. Pour Airbus, il s'agit des premiers clients africains pour le FHS sur deux nouveaux types d'appareils, l'A220 et l'A330. Le FHS d'Airbus contribue à sécuriser l'entrée en service des flottes en facilitant la mise en place de la maintenance et l'accès à une structure industrielle établie, tout en maximisant la disponibilité des appareils grâce à la fiabilité des composants.