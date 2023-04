Airbus : des livraisons en baisse de près de 10% au premier trimestre ?

(Boursier.com) — Airbus resterait très affecté par les pressions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Selon les sources industrielles de 'Reuters', le géant européen aurait livré 127 appareils au premier trimestre, soit en repli de 9% sur une base ajustée (140 appareils un an plus tôt). Airbus, qui communiquera ce soir sur le sujet, aurait livré sur les trois premiers mois de l'année 11 avions gros porteurs, dont 5 A350, et 10 appareils A220. Airbus s'est fixé un objectif de livraisons de 720 appareils en 2023, le même qu'il avait fixé à l'origine pour 2022, avant d'y renoncer.