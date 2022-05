Airbus : des avions 'verts' chez ATR d'ici 2030

(Boursier.com) — De nouveaux avions proches de la neutralité carbone chez ATR. Le fabricant d'appareils à hélices détenu par Airbus et Leonardo devrait lancer sa prochaine gamme d'appareils, baptisée ATR Evo (pour évolution), courant 2023 (phase commerciale), à l'issue de la phase actuelle de sélection du motoriste, explique aux 'Echos' Stefano Bortoli.

Le directeur général d'ATR affirme au quotidien qu'"en combinant une réduction de consommation de 20% à l'utilisation de 100% de carburants alternatifs qui permettent de réduire de 80% les émissions nettes de CO2 et de moteurs électriques à certaines phases du vol, on sera proche de zéro CO2. De plus, les économies réalisées sur la consommation et la maintenance permettront de compenser le surcoût des nouveaux carburants".

Si tout se passe comme prévu, ATR devrait ainsi être "parmi les premiers constructeurs aéronautiques à proposer, dès 2030, un avion de transport régional presque totalement décarboné". Grâce à ses appareils à hélices de 40 à 70 places, ATR permet notamment à ses clients de desservir de petits aéroports régionaux.