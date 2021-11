Airbus : départ du 1er satellite Inmarsat-6 pour le Japon

(Boursier.com) — Le premier satellite Inmarsat-6, I-6 F1, construit par Airbus, a été expédié par l'entreprise depuis Toulouse vers Tanegashima au Japon, pour y être lancé. Le premier satellite de la série Inmarsat-6 doit voler en décembre sur un lanceur H-IIA, construit par Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Inmarsat-6 F1 est basé sur le véhicule spatial Eurostar E3000 ultra-fiable d'Airbus et sera le 54ème de ces satellites à être lancé. Il sera également le 5e Eurostar en orbite doté d'une propulsion électrique pour la mise à poste, renforçant ainsi la première place mondiale d'Airbus pour les satellites à propulsion électrique.

Inmarsat-6 dispose d'une grande antenne en bande L de 9m de diamètre et de 9 antennes multifaisceaux en bande Ka, et présente un haut niveau de flexibilité et de connectivité. Le processeur numérique modulaire de nouvelle génération offre une flexibilité de routage totale jusqu'à 8000 canaux et une allocation dynamique de la puissance vers plus de 200 faisceaux en bande L. Les faisceaux en bande Ka seront orientables vers l'ensemble de la surface terrestre, avec une allocation canal-faisceau flexible. Avec une capacité et une flexibilité accrues, le satellite permettra à Inmarsat d'offrir des services en bande L plus avancés, notamment des services mobiles à très faible coût et des applications IoT du secteur de la mobilité sur terre, en mer et dans les airs. Inmarsat-6 complétera et améliorera les services en bande L offerts par ELERA et embarquera une mission en bande Ka pour augmenter le service haut débit d'Inmarsat disponible dans le monde entier - Global Xpress.

François Gaullier, responsable des systèmes de télécommunications chez Airbus, commente: "Inmarsat-6 F1 est équipé de l'une des charges utiles à traitement numérique les plus sophistiquées que nous ayons jamais construites et offre une flexibilité, une capacité et un potentiel remarquables. En tant que fournisseur de longue date d'Inmarsat, ayant construit les satellites Inmarsat-4 et Alphasat, Airbus est fier de continuer à aider Inmarsat à rester au sommet de son art grâce au changement de capacité apporté par Inmarsat-6."

Inmarsat-6 aura une masse au lancement de 5,5 tonnes, une puissance de 21 kW et une durée de vie de plus de 15 ans.