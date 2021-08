Airbus : Delta Air Lines s'offre 30 A321neo supplémentaires

(Boursier.com) — Delta Air Lines gonfle encore son carnet de commandes d'A321neo. La compagnie américaine a signé un accord avec Airbus pour acheter 30 appareils supplémentaires à l'avionneur européen. Avec ces avions additionnels, Delta s'est désormais engagé sur 155 A321neo.

"L'ajout de ces appareils renforce l'engagement de Delta à remplacer ses avions les plus anciens par des jets plus durables et plus efficaces, et à offrir la meilleure expérience client du secteur", déclare Mahendra Nair, Senior Vice President de Delta. "Alors que l'industrie cherche à sortir de la pandémie, Delta fait preuve d'un leadership responsable et émet dès à présent un fort vote de confiance envers l'A321neo", note Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.

Ces avions seront équipés de moteurs PW1100G-JM de nouvelle génération de Pratt & Whitney, qui apportent des gains d'efficacité significatifs par rapport aux avions A321 actuels de Delta. Dotés de 194 places assises, dont 20 en première classe, 42 en 'Delta Comfort+' et 132 en cabine principale, les A321neos seront principalement déployés sur le vaste réseau intérieur de la compagnie, complétant ainsi la flotte actuelle d'A321 du groupe, qui compte plus de 120 appareils. La compagnie devrait recevoir le premier de ses 155 A321neo au début de l'année prochaine.

La plupart des A321neo de Delta seront livrés par le site de production américain d'Airbus à Mobile, en Alabama. Le partenaire d'Air France KLM a pris livraison de 87 appareils Airbus fabriqués aux États-Unis depuis 2016.