Airbus : Delta Air Lines s'offre 20 A350-1000

(Boursier.com) — Comme anticipé, Delta Air Lines a choisi Airbus pour répondre à ses besoins en gros-porteurs. La compagnie américaine vient en effet de passer une première commande de 20 A350-1000. "Nous sommes reconnaissants de la confiance continue de Delta dans les solutions d'Airbus pour répondre aux besoins de sa flotte", déclare Christian Scherer, président-directeur général de l'activité Avions commerciaux d'Airbus. "Delta a été la première compagnie aérienne américaine à exploiter l'A350-900, et elle le fait avec beaucoup de succès. Delta accueille désormais l'A350-1000, qui ouvrira encore plus d'opportunités pour la compagnie aérienne et à ses clients".

"L'A350-1000 sera l'avion le plus grand et le plus performant de la flotte de Delta et constitue une étape importante pour notre expansion internationale ", a de son côté indiqué Ed Bastian, PDG de Delta. " L'avion complète notre flotte et offre une expérience client améliorée, avec davantage de sièges haut de gamme et les meilleurs équipements de sa catégorie, ainsi que des capacités de fret étendues".

Delta Air Lines exploite actuellement plus de 450 avions Airbus, de l'A220 à l'A350-900, avec plus de 200 autres en commande.