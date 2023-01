Airbus : Delta Air Lines s'offre 12 A220-300 supplémentaires

(Boursier.com) — Delta Air Lines confirme une commande portant sur une douzaine d'avions A220-300 supplémentaires, portant le carnet ferme de la compagnie américaine à 119 A220 - 45 A220-100 et 74 A220-300. Delta est aujourd'hui le plus grand client et opérateur de l'A220.

"Delta Air Lines est l'opérateur de lancement de l'A220 aux États-Unis et ce quatrième renouvellement de commande en quatre ans par une compagnie aérienne de premier plan, telle que Delta, est une marque de confiance des plus gratifiantes", a déclaré Christian Scherer, Directeur commercial d'Airbus et Directeur International.

Delta a pris livraison de son premier Airbus A220 en octobre 2018 et était le premier opérateur basé aux États-Unis à opérer ce type d'avion. Delta détient présentement une flotte de 415 appareils Airbus, incluant 59 A220, 266 avions de la famille A320, 62 A330 et 28 A350-900.