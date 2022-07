Airbus : Delta Air Lines confirme un commande de 12 A220-300

(Boursier.com) — Delta Air Lines a confirmé auprès d'Airbus Group une commande portant sur 12 avions A220-300, portant ainsi la commande ferme de cette ligne aérienne à 107 appareils A220 : 45 A220-100 et 62 A220-300.

Les A220 seront propulsés par des moteurs Pratt & Whitney GTF

Avec 220 A220 livrés à 15 compagnies aériennes opérant sur quatre continents, l'A220 est l'avion optimal pour les liaisons régionales et les routes de longues distances. L'A220 est le seul avion spécifiquement conçu pour le marché des 100-150 sièges, combinant aérodynamiques, matériaux à la fine pointe de la technologie, ainsi que des moteurs turbosoufflantes GTF Pratt & Whitney de dernière génération. L'A220 offre à ses clients une empreinte sonore réduite de 50%, une consommation de carburant par siège et des émissions de CO2 jusqu'à 25% moins élevées que celles d'avions de générations précédentes, en plus d'offrir des émissions de NOx environ 50% inférieures aux normes de l'industrie.

Rappelons que Delta a pris livraison de son 1er Airbus A220 en octobre 2018. La compagnie aérienne était le 1er transporteur américain à opérer ce type d'avion. A compter de la fin juin 2022, Delta opérait une flotte de 388 appareils Airbus, incluant 56 avions A220, 249 avions de la Famille A320, 57 avions A330 et 26 appareils A350-900.

En séance, l'action Airbus gagne 0,4% à 104,76 euros.