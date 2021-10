Airbus Defence and Space, Air Liquide et ispace Europe créent Euro2Moon

(Boursier.com) — Dans le contexte actuel d'intérêt croissant pour l'exploration spatiale, Airbus Defence and Space, Air Liquide et ispace Europe ont créé conjointement Euro2Moon. Cette association à but non lucratif a pour objectif de favoriser une meilleure utilisation des ressources lunaires, d'accélérer le développement de l'économie cis-lunaire et de fédérer les efforts industriels en Europe.

Réunissant les expertises complémentaires de partenaires publics et privés, Euro2Moon est dédiée à l'exploration de la surface lunaire et à l'utilisation de ses ressources de manière commerciale et durable. Le transport de longue durée, le support vie, les besoins énergétiques pour applications scientifiques et commerciales seront étudiés.

Euro2Moon vise à positionner l'industrie européenne comme un leader de l'économie cis-lunaire naissante en créant un écosystème industriel fort, basé sur une vision ambitieuse de l'utilisation des ressources in situ (ISRU). Le but est aussi de créer une plateforme d'échange pour construire une vision industrielle commune et la promouvoir auprès de l'écosystème industriel et institutionnel européen. A travers notamment des recommandations sur les stratégies globales, les concepts de démonstration et les programmes commerciaux.

L'association est basée au Luxembourg et est ouverte aux partenaires industriels ainsi qu'aux organismes de recherche intéressés par le développement de technologies ou de services pouvant bénéficier à la gestion des ressources lunaires. Toute entreprise dont le siège ou les activités principales se trouvent dans l'Union Européenne ou dans un Etat membre de l'Agence Spatiale Européenne peut adhérer.

Le Centre européen d'innovation en ressources spatiales (ESRIC) est devenu le premier membre de l'association Euro2Moon. Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'ESA (2003-2015), en est devenu le premier membre honoraire.