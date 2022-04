Airbus Defence and Space acquiert DSI Datensicherheit GmbH

(Boursier.com) — Airbus Defence and Space acquiert DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), une société allemande qui fournit des systèmes de cryptographie et de communication pour l'espace, l'air, la marine et le sol, certifiée par l'Office fédéral de Sécurité de l'Information (BSI).

Cette acquisition fait suite à un partenariat de longue date entre les deux sociétés. DSI DS sera entièrement détenue par Airbus Defence and Space GmbH et opérera sous un nouveau nom : Aerospace Data Security GmbH.

Ce rapprochement renforcera les capacités de cryptographie d'Airbus et favorisera le développement de systèmes sécurisés de bout en bout.

Les termes du contrat n'ont pas été dévoilés.