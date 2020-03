Airbus décroche, pas de commandes en février

(Boursier.com) — Airbus dévisse de 5,7% à 101,5 euros ce vendredi, après avoir fait état hier d'un mois de février sans commandes, qui fait tout de même - fort heureusement - suite à un excellent mois de janvier 2020.

Le groupe a annoncé hier soir avoir livré, pour le mois de février 2020, 55 appareils au total à 35 de ses clients, dont 40 appareils de la famille A320 (37 en version NEO et trois CEO), quatre A220, sept A350 XWB en configuration A350-900 et deux en configuration A350-1000, ainsi que deux appareils de la famille A330 (1 version NEO et 1 CEO). L'avionneur européen a enregistré par ailleurs 274 commandes nettes depuis le début de l'année dans l'aérien commercial, sur ses lignes de produits A220, A320 et A350 XWB en activité. Durant le mois de février, toutefois, le groupe n'a enregistré aucune nouvelle commande... Airbus a enregistré trois nouvelles compagnies aériennes sur sa base d'opérateurs de l'A320neo ce mois. Swiss International Air Lines est devenu un nouvel opérateur A320neo après avoir réceptionné le premier de ses 25 A320neo commandés. EgyptAir a reçu lui aussi son premier A320neo... A noter par ailleurs en février, une première livraison d'A350-900 à Aeroflot (sur 22 appareils commandés).

Le backlog d'Airbus restant à livrer au 29 février totalise 7.670 appareils, dont 6.209 de la famille A320, 547 A220, ainsi que 328 A330, 577 A350 XWB et 9 A380.

Airbus envisagerait par ailleurs de réduire la production de son A330neo, devant la volonté d'un acquéreur majeur de reporter ses livraisons. C'est du moins ce que croit savoir ce jeudi l'agence Bloomberg, selon laquelle une décision pourrait être prise dès ce mois par l'avionneur européen. AirAsia X, acquéreur majeur de l'appareil, suspendrait en effet les livraisons du fait de l'impact de la crise du coronavirus Covid-19 sur le secteur. Bloomberg cite à ce sujet des sources familières de la question, ayant choisi de rester anonymes, les délibérations demeurant privées.

Le mois dernier, le transporteur aérien discount malaisien AirAsia X, représentant environ un quart des commandes d'A330neo, avait bien indiqué son intention d'en reporter les livraisons... "Il n'y a pas un seul programme aérien qui ne ressentirait pas d'impact du Covid-19", a pour sa part précisé Jefferies, cité par l'agence.