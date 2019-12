Airbus dans le viseur de l'OMC

Crédit photo © Airbus / H. Goussé

(Boursier.com) — Airbus décline de 2,2% désormais ce lundi à 130,42 euros, consolidant non loin de ses sommets après un gain proche des 60% depuis le début de l'année. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) juge que l'Union européenne continue à subventionner Airbus de manière injuste. Le groupe spécial de l'Organisation en charge de la mise en conformité a donc jugé que l'UE n'avait pas adopté de mesures appropriées afin d'éliminer les effets défavorables des subventions accordées à l'A380 et l'A350. Cela constituerait, selon l'OMC, une entrave décrite comme "réelle et substantielle" aux règles de concurrence... L'OMC avait donné son accord en octobre aux États-Unis pour taxer 7,5 milliards de dollars d'importations européennes sur le dossier des subventions européennes à Airbus, rappelle par ailleurs Reuters.