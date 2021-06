Airbus : coup de pouce de broker

(Boursier.com) — Airbus gagne 1,1% à 113,66 euros ce mardi, au plus haut depuis le début de l'année 2020, alors que la firme Berenberg vient de réaffirmer une recommandation d'achat sur le dossier assortie d'un objectif de cours rehaussé à 140 euros. Le broker ciblait auparavant 110 euros. Hier, Goldman Sachs avait déjà confirmé son conseil d'achat.

L'actualité du dossier est assez fournie en ce début de semaine. Alors que Joe Biden entend renforcer les liens avec l'Union européenne, face à la Chine, l'UE et les États-Unis devraient résoudre leur litige récurrent sur les subventions aux constructeurs aéronautiques Airbus et Boeing. Le Financial Times a indiqué, citant des personnes proches des négociations, qu'un accord serait imminent sous forme d'un engagement durable à limiter de telles aides. Le conflit dure depuis 17 ans désormais sur ce sujet et une résolution serait sans doute positive pour les deux clans.