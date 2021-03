Airbus : contrat historique au Japon

(Boursier.com) — SKY Perfect JSAT Corporation, principal opérateur de satellites au Japon et premier fournisseur mondial de services fixes par satellite, a sélectionné Airbus pour construire Superbird-9, satellite de télécommunications entièrement numérique et reconfigurable en orbite. Le satellite sera basé sur la gamme de produit standardisée OneSat d'Airbus. Airbus fournira une solution clé en main, comprenant la conception et la fabrication de Superbird-9, les services et le support associés pour les opérations en orbite et le segment sol, ainsi qu'une suite numérique avancée pour gérer la charge utile numérique et exploiter les ressources du satellite de bout en bout.

OneSat permettra à SKY Perfect JSAT de remplacer une mission de radiodiffusion clé et de fournir simultanément des services HTS (High Throughput Satellite) entièrement flexibles avec des performances élevées et une expérience inédite pour leurs clients.

Superbird-9 assurera des missions de diffusion et de haut débit en bande Ku, principalement au-dessus du Japon et de l'Asie orientale. Il apportera une flexibilité quotidienne à la flotte SKY Perfect JSAT en permettant de configurer, d'adapter et de combiner les missions en orbite pour répondre parfaitement aux besoins des utilisateurs finaux. Cela couvre tout, de la diffusion DTH à la large bande HTS en passant par les services de connectivité maritime et aérienne, en utilisant les dernières innovations en matière de technologie de charge utile et de gestion des ressources en orbite. SKY Perfect JSAT envisage un investissement total, incluant ce contrat, de 30 milliards de yens (230 ME).

Jean-Marc Nasr, Directeur exécutif de Space Systems chez Airbus, a déclaré : "Il s'agit d'un contrat historique pour Airbus au Japon et c'est la première fois qu'un opérateur de télécommunications japonais commande un satellite à l'Europe. Le fait que SKY Perfect JSAT ait choisi Airbus pour construire Superbird-9 afin de renforcer sa flotte de satellites est une excellente confirmation de la technologie de pointe au coeur de notre conception OneSat. Superbird-9, le 7ème satellite digitalisé OneSat qui nous est commandé, offrira des performances élevées et une expérience inédite aux clients de SKY Perfect JSAT Corporation. J'espère que ce contrat ouvrira la voie à une étroite collaboration pour l'avenir".