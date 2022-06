Airbus : contrat de 160 ME

(Boursier.com) — Airbus a remporté un contrat de 160 millions d'euros pour le satellite FORUM de l'Agence Spatiale Européenne, qui mesurera la chaleur émise par la Terre dans l'espace. FORUM, abréviation en anglais de surveillance et compréhension des émissions de radiations dans l'infrarouge lointain (Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring), sera le premier satellite à observer la Terre dans la partie infrarouge lointaine du spectre, fournissant des mesures uniques de l'énergie dégagée par la Terre pour aider à améliorer la compréhension du système climatique. Les mesures effectuées par le spectromètre de FORUM permettront aux scientifiques de compiler une vue à haute résolution de l'effet de serre terrestre et d'en savoir plus sur les nuages de glace et la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Airbus est le maître d'oeuvre de la mission et OHB fournit l'instrument. Jean-Marc Nasr, directeur d'Airbus Space Systems, a déclaré : "Cette mission primordiale d'observation de la Terre, qui vise à mesurer pour la première fois le rayonnement infrarouge de la Terre, fournira aux scientifiques et aux climatologues les données dont ils ont besoin pour améliorer leurs prévisions du réchauffement climatique".