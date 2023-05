Airbus confirme ses ambitions

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, Airbus délivre un chiffre d'affaires consolidé qui se contracte légèrement à 11,8 milliards d'euros (12 MdsE au 1er trimestre 2022).

Airbus a livré un total de 127 avions commerciaux (142 avions au 1er trimestre 2022), dont 10 A220, 106 appareils de la Famille A320, 6 A330 et 5 A350. Le chiffre d'affaires généré par les activités avions commerciaux d'Airbus a reculé de 5% en glissement annuel sous l'effet de la baisse des livraisons, en partie compensé par l'appréciation du dollar US.

Les livraisons d'Airbus Helicopters ont augmenté pour atteindre 71 unités (39 unités au 1er trimestre 2022), essentiellement portées par le segment des hélicoptères légers. La division enregistre une hausse de 26% de son chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires d'Airbus Defence and Space accuse une baisse de 6%, essentiellement due à la baisse d'activité de Military Air Systems et de Space Systems. Un avion de transport militaire A400M a été livré au cours du 1er trimestre 2023.

L'EBIT ajusté consolidé a diminué à 773 millions d'euros (1,263 MdE au 1er trimestre 2022).

Les dépenses de R&D autofinancées consolidées s'élèvent à 683 ME (586 ME au 1er trimestre 2022).

L'EBIT (reporté) consolidé s'établit à 390 ME (1,429 MdE) et inclut des ajustements totalisant -383 ME net.

Le résultat financier est de 149 ME (166 ME). Le résultat net consolidé s'établit à 466 ME (1,219 MdE au 1er trimestre 2022), soit un bénéfice par action (BPA) consolidé (reporté) de 0,59 euro (1,55 euro au 1er trimestre 2022). Le résultat net consolidé s'effondre de -62% ce trimestre.

Le flux de trésorerie disponible consolidé avant fusions et acquisitions et financements-clients s'établit à -889 ME (213 ME au 1er trimestre 2022), reflétant essentiellement l'augmentation nécessaire des niveaux de stock, liée à la montée en cadence de la production. Le flux de trésorerie disponible consolidé s'établit à -886 ME (T1 2022 : 161 millions d'euros). La trésorerie brute s'élevait à 22,4 MdsE à fin mars 2023 (23,6 MdsE fin 2022) et la trésorerie nette consolidée à 8,4 MdsE (9,4 MdsE fin 2022).

Perspectives

Les prévisions publiées en février 2023 demeurent inchangées.

Pour établir ses perspectives pour l'exercice 2023, l'entreprise table sur l'absence d'autres perturbations de l'économie mondiale, du trafic aérien, de la chaîne d'approvisionnement, de ses opérations internes, ainsi que de sa capacité à livrer des produits et services.

Ces perspectives 2023 sont établies avant fusions et acquisitions. Sur cette base, l'entreprise vise en 2023 les objectifs suivants... Airbus prévoit environ 720 livraisons d'avions commerciaux. L'EBIT ajusté est attendu à environ 6 MdsE. Le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients est escompté à environ 3 MdsE.