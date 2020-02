Airbus conclut un accord de 3,6 MdsE mettant fin aux enquêtes ouvertes pour corruption

Airbus conclut un accord de 3,6 MdsE mettant fin aux enquêtes ouvertes pour corruption









Crédit photo © Société Airbus SAS

(Boursier.com) — Airbus a conclu des accords définitifs avec le Parquet National Financier (PNF), le Serious Fraud Office britannique (SFO) et le Department of Justice américain (DoJ). Ils mettent fin aux enquêtes ouvertes par ces autorités au sujet d'accusations de corruption. Airbus a également conclu des accords définitifs avec le Department of State américain (DoS) et le DoJ, qui mettent fin aux enquêtes ouvertes par ces autorités au sujet de déclarations inexactes et trompeuses faites au DoS en vertu du règlement américain sur les exportations de matériel militaire (International Traffic in Arms Regulation, ITAR).

Airbus a accepté de payer des pénalités de 3,598 milliards d'euros plus les intérêts et les frais aux autorités françaises, britanniques et américaines. Les accords avec chaque autorité sont les suivants :

- pour le PNF : 2,083 MdsE,

- pour le SFO : 984 ME,

- pour le DoJ : 526 ME et

- pour le DoS : 9 ME dont 4,5 ME pourront être utilisés par Airbus pour des mesures de remédiation approuvées par le DoS.

Les autorités ont valorisé le fait qu'Airbus ait révélé les faits et coopéré avec constance pendant les enquêtes.

Pour des raisons légales, Airbus ne peut faire aucun commentaire sur les exposés des faits publiés par les autorités d'enquête.

Airbus a pris des mesures importantes pour se réformer et pour faire en sorte que ce type de faits ne se reproduise plus. Airbus a considérablement amélioré son système de conformité, sous la supervision d'un Comité Indépendant d'examen de la Conformité. La société est déterminée à agir avec intégrité dans ses activités.

Les accords que nous avons conclus aujourd'hui tournent la page sur des pratiques inacceptables du passé. Le renforcement de nos programmes de conformité chez Airbus vise à garantir que de telles fautes ne puissent pas se reproduire. Les accords reflètent également le fait que la décision de révéler spontanément les faits et de coopérer avec les autorités était la bonne. L'engagement du Conseil d'Administration, et de son Comité d'Ethique et de Conformité, d'apporter un soutien total à l'enquête et à la mise en oeuvre de normes de conformité reconnues au niveau mondial, a ouvert la voie aux accords d'aujourd'hui , commente Denis Ranque, Président du Conseil d'Administration d'Airbus.

La Convention Judiciaire d'Intérêt Public avec le PNF

Ainsi dans le détail, Airbus a accepté de conclure une Convention Judiciaire d'Intérêt Public (CJIP) avec le PNF. Cet accord n'équivaut pas à une reconnaissance de culpabilité. Aux termes de cet accord, le PNF accepte de suspendre les poursuites à l'encontre d'Airbus pour une durée de 3 ans. Les poursuites seront abandonnées si Airbus se conforme aux termes de l'accord durant cette période, ce qu'elle est déterminée à faire. L'accord impose également à Airbus l'obligation de soumettre son programme de conformité à des contrôles ciblés, qui seront effectués par l'Agence Française Anticorruption (AFA) sur une période de trois ans.

Le Deferred Prosecution Agreement avec le SFO

Airbus a accepté de conclure un Deferred Prosecution Agreement avec le SFO. Cet accord n'équivaut pas à une reconnaissance de culpabilité. Aux termes de cet accord, le SFO accepte de suspendre les poursuites à l'encontre d'Airbus pour une durée de 3 ans. Les poursuites seront abandonnées si Airbus se conforme aux termes de l'accord durant cette période, ce qu'elle est déterminée à faire. Compte tenu des contrôles qui seront effectués par l'AFA, Airbus ne se voit pas imposer de moniteur de conformité indépendant dans le cadre de l'accord avec le SFO.

Le Deferred Prosecution Agreement avec le DoJ

Airbus a accepté de conclure un Deferred Prosecution Agreement avec le DoJ. Aux termes de cet accord, le DoJ accepte de suspendre les poursuites à l'encontre d'Airbus pour une durée de 3 ans. Les poursuites seront abandonnées si Airbus se conforme aux termes de l'accord durant cette période, ce qu'elle est déterminée à faire. Airbus ne se voit pas imposer de moniteur de conformité indépendant dans le cadre de l'accord avec le DoJ.

Le Consent Agreement avec le DoS

Enfin, Airbus a accepté de conclure un Consent Agreement avec le DoS. Aux termes de cet accord, le DoS accepte d'abandonner les poursuites pour tous les manquements civils à la réglementation ITAR signalés dans les révélations spontanées d'Airbus mentionnées dans le Consent Agreement, et Airbus accepte de nommer un expert indépendant en matière de conformité aux règles de contrôle des exportations, qui examinera l'efficacité des systèmes de contrôles des exportations d'Airbus et leur conformité avec la réglementation ITAR.

Airbus continuera à coopérer avec les autorités à l'avenir, conformément aux accords, et de mettre en place une culture d'éthique et de conformité solide au sein de la société.