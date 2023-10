Airbus : compte à rebours lancé

(Boursier.com) — Airbus campe sur les 127 euros ce lundi, alors que Berenberg a ajusté la mire sur le groupe aéronautique de 100 à 101 euros, tout en restant à 'vendre'. Plus généreuse, la SG avait remonté le curseur de 152 à 153 euros avec un avis à l'achat et Goldman Sachs était passé auparavant de 146 à 147 euros avec un avis lui aussi acheteur, tandis que le groupe a annoncé un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes du marché au deuxième trimestre, tout en confirmant ses objectifs financiers pour l'année, mais en... réduisant son objectif de production à une seule cible pour 2026.

Sur la période allant d'avril à juin, le chiffre d'affaires est ainsi ressorti en hausse de 24% à 15,9 MdsE. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts s'est établi au deuxième trimestre à 1,84 milliard d'euros, en progression de 34%.

Parmi les autres avis de brokers, Citi avait ajusté la mire à 159 euros, tout en restant à l'achat sur l'avionneur et BNP Paribas Exane avait revalorisé le dossier de 159 à 162 euros avec un avis à 'surperformer'. Le prochain rendez-vous clé est fixé par le groupe au 8 novembre avec la présentation des comptes détaillés d'Airbus sur 9 mois.