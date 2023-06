Airbus : commande historique d'IndiGo !

(Boursier.com) — C 'est LE gros contrat de ce début de semaine au salon du Bourget. IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, vient de passer une commande ferme portant sur l'acquisition de 500 appareils de la famille A320. Il s'agit du plus gros contrat d'achat de l'histoire de l'aviation commerciale en nombre d'appareils. Cet accord porte le nombre total d'avions Airbus commandés par IndiGo à 1.330 unités.

Ce contrat de plusieurs milliards de dollars dépasse celui provisoire de 470 avions commandés par Air India au début de l'année, alors que les deux principales compagnies aériennes indiennes s'apprêtent à faire face à une forte augmentation de la demande de voyages régionaux.

"Cette commande historique marque un nouveau chapitre dans la relation entre Airbus et IndiGo qui démocratise le transport aérien abordable pour des millions de personnes sur le marché de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde. Il s'agit également d'une approbation retentissante des meilleures conditions économiques d'exploitation de la famille A320 qui ont alimenté la croissance d'IndiGo pendant près de deux décennies", déclare Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus.