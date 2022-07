Airbus : combien d'appareils livrés en juin ?

(Boursier.com) — Airbus , qui vient de remporter une commande historique en Chine, aurait livré 55 avions appareils commerciaux en juin, portant ses expéditions sur les six premiers mois de l'année à moins de 300 unités. Selon des personnes proches de l'avionneur citées par 'Bloomberg', des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement impliquant des pénuries de personnel et de matières premières freinent les livraisons alors même qu'Airbus cherche à augmenter sa production d'appareils de la famille A320. Son DG, Guillaume Faury, a dernièrement déclaré que 20 avions à fuselage étroit entièrement construits fin mai n'avaient pas encore reçu de moteurs et ne pouvaient pas être expédiés.

Le fabricant de moteurs CFM International a souffert de problèmes d'approvisionnement et de main-d'oeuvre, tandis que son rival Pratt & Whitney a aussi récemment indiqué qu'il était confronté à des contraintes dans son activité.

Airbus s'est fixé un objectif de 720 livraisons sur l'ensemble de 2022.