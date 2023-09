Airbus : Christian Scherer nommé à la tête de la branche 'Aviation commerciale'

(Boursier.com) — Airbus annonce la nomination de Christian Scherer à la tête de l'activité Avions commerciaux. "Donner à Christian le rôle de DG d'Airbus Aviation Commerciale nous permettra de nous concentrer davantage sur le succès de notre activité Avions commerciaux tout en me permettant de consacrer mon temps à diriger Airbus dans un environnement mondial complexe et en évolution rapide. Christian et moi travaillons main dans la main depuis cinq ans et nous continuerons de le faire dans cette nouvelle configuration. J'admire le sens des affaires de Christian et je suis heureux d'avancer avec lui pour réaliser les ambitions d'Airbus", déclare Guillaume Faury, DG d'Airbus.

Cette nouvelle organisation sera mise en place dans les prochains mois en collaboration avec les partenaires sociaux de l'entreprise, avec un objectif de mise en service en mode projet à partir du 1er janvier 2024.