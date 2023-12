Airbus : Cathay s'offre 6 A350F

(Boursier.com) — Comme pressenti, Cathay Group a choisi l'A350F pour renouveler la partie la plus ancienne de sa flotte d'avions cargo 747. La compagnie de Hong Kong a signé un accord pour acquérir six appareils. L'A350F deviendra un élément central de sa future flotte, apportant de nouveaux niveaux d'efficacité sur son vaste réseau. Actuellement en développement, l'A350F peut transporter une charge utile allant jusqu'à 111 tonnes et parcourir jusqu'à 4 700 milles marins/8 700 kilomètres à un coût nettement inférieur à celui de tout autre avion-cargo disponible aujourd'hui, souligne Airbus. L'appareil permettra de desservir tous les marchés de fret lourd, y compris la plus grande route de fret au monde entre Hong Kong et Anchorage.

Cathay est le cinquième transporteur de fret aérien au monde et la troisième compagnie aérienne de fret traditionnelle derrière Qatar Airways et Emirates, si l'on exclut les transporteurs de colis express spécialisés FedEx et UPS, selon les dernières données disponibles de l'Association du transport aérien international.