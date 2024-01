Airbus : Cathay Pacific veut de nouveaux gros porteurs

(Boursier.com) — Cathay Pacific Airways veut encore acheter de nouveaux avions. Le transporteur de Hong Kong aurait envoyé une 'demande d'informations' (RFI) à Airbus et Boeing concernant une commande potentielle de gros porteurs de plusieurs milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. La RFI est la première étape du processus et aucun accord n'est garanti, ont prévenu les sources. Le transporteur devra probablement choisir entre le 787 Dreamliner de Boeing et l'A330neo d'Airbus ou l'A350, plus avancé.

La plus grande compagnie aérienne de Hong Kong a déjà commandé l'année dernière des dizaines de nouveaux avions, tous à Airbus, alors qu'elle prépare l'agrandissement de sa base à l'aéroport international de Hong Kong, avec trois pistes qui seront opérationnelles d'ici fin 2024. 'Bloomberg' rappelle que le DG, Ronald Lam, a récemment déclaré que l'entreprise disposait d'une fenêtre de deux ans pour rattraper son retard après que la pandémie ait suspendu ses plans d'expansion. Le dirigeant a déjà parlé de la nécessité de remplacer des avions gros-porteurs qui volent exclusivement autour de l'Asie.