Airbus : Cathay Group commande 32 avions de la famille A320neo

(Boursier.com) — Nouvelle belle commande pour Airbus. Cathay Group a annoncé l'achat de 32 appareils supplémentaires de la famille A320neo, alors qu'il continue d'investir dans l'expansion et la modernisation de sa flotte. Cet accord porte le nombre total d'avions de la famille A320 neo commandés par le transporteur asiatique à 64 unités, dont 13 ont déjà été livrées.

Les 32 appareils supplémentaires comprendront à la fois l'A321neo et l'A320neo qui rejoindront les flottes de Cathay Pacific et de HK Express. Ils desserviront principalement des destinations en Chine continentale et ailleurs en Asie. Christian Scherer, directeur commercial et directeur international d'Airbus, a déclaré : "Cathay est l'un des principaux groupes aériens au monde et nous sommes fiers de faire partie de son plan de redressement et de croissance".