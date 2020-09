Airbus Canada transfère la gestion de matériel de l'A220 à Satair

Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — La Société en commandite Airbus Canada a fait le transfert officiel des services de gestion globale de matériel de l'A220 chez Satair, dans le cadre du programme d'intégration à Airbus. Satair, une société de services Airbus, est en charge des services et du soutien aux opérateurs de l'A220 depuis juillet. La société travaillera en étroite collaboration avec l'équipe du programme de l'A220 d'Airbus Canada. Ce transfert constitue une étape importante pour Airbus, ainsi qu'une étape significative pour l'intégration globale du programme A220. La transition de la gestion des services matériels de l'A220 vers Satair a officiellement débuté le 1er juillet.

Satair s'occupe maintenant d'une vaste gamme d'activités à valeur ajoutée au niveau mondial, dont la planification et l'inventaire, les achats, l'inspection de la qualité, la certification, l'entreposage et la distribution, la manutention AOG 24/7, l'approvisionnement initial ainsi que la location d'outils. Au fil du temps, alors que la flotte des avions A220 grandit et gagne en maturité, Satair développera aussi les secteurs de location de pièces, de réparation et de remplacement pour l'A220. La gestion des commandes clients du programme de l'A220 est gérée uniquement par la chaîne Satair - Pièces et service du fabricant à travers son groupe mondial de sociétés Satair.

Le siège social du programme de l'A220 est situé à Mirabel, Québec, Canada, où l'on retrouve également les fonctions de service à la clientèle, incluant l'expertise d'ingénierie et le centre de soutien ouvert 24h/24, 365 jours par an.

Equipé des plus récentes technologies, l'A220 est l'appareil le plus discret, le plus propre et le plus écologique de sa catégorie. Présentant une empreinte sonore réduite de 50% face à la génération précédente d'appareils, une réduction de 25% de consommation d'essence par siège, ainsi que 50 % moins d'émission NOx que les normes de l'industrie, l'A220 est un appareil formidable pour les aéroports locaux.

Rappelons que le carnet de commandes de l'A220 contenait 642 commandes fermes d'appareils A220 à la fin du mois de juillet.