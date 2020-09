Airbus : ça grimpe

(Boursier.com) — Dans un marché bien orienté, Airbus grimpe de 2,2% à 71,3 euros en ce début de semaine à Paris. Malgré la lente reprise du trafic aérien, le géant de l'aéronautique européen serait sur la bonne voie. Alors qu'il pourrait atteindre son objectif de livraisons sur l'année (beaucoup d'incertitudes demeurent), 60 à 65% de la flotte mondiale d'Airbus avait retrouvé le chemin des airs en juillet contre 25% en avril, rapporte 'Les Echos', citant une source interne. Les A320 et A220 ont été les premiers à reprendre du service avec le retour des vols intérieurs et européens, ainsi que les récents modèles long-courriers A350 et Boeing 787. "De quoi générer de l'activité pour le service après-vente".