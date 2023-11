Airbus : Brussels Airlines reçoit son premier A320neo

(Boursier.com) — Brussels Airlines a pris livraison de son premier A320neo sur les cinq commandés. L'A320neo fait partie de la stratégie de renouvellement de la flotte de la compagnie nationale belge et membre du groupe Lufthansa, qui vise à exploiter les avions les plus récents, les plus avancés sur le plan technologique et les plus efficaces, pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable. Le nouvel A320neo rejoindra la flotte de 43 Airbus de Brussels Airlines, dont 34 de la famille A320 et neuf A330-300. Parfaitement adapté au marché européen, le nouvel appareil entrera en service sur le réseau court et moyen-courrier de la compagnie.