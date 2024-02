Airbus : Breeze Airways commande 10 A220 supplémentaires

(Boursier.com) — Breeze Airways commande 10 avions A220-300 supplémentaires. Cette commande porte à 90 le nombre total de commandes fermes de la compagnie pour ce type d'avion. Elle fait de Breeze le 3e plus grand client mondial pour l'A220.

En plus de l'expérience positive procurée en cabine, cet avion joue un rôle important dans la réduction des coûts d'exploitation des compagnies aériennes et de leur impact sur l'environnement. L'avion peut voler sans escale jusqu'à 6.700 kilomètres. Avec une consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège réduites de 25% par rapport aux appareils de la génération précédente, l'A220 est le seul avion spécialement conçu pour le marché des avions de 100 à 150 places.

Combinant une aérodynamique de pointe, des matériaux avancés et les moteurs GTF de dernière génération de Pratt & Whitney, l'A220 apporte aux clients une empreinte sonore réduite de 50 % par rapport aux avions de la génération précédente et des émissions de NOx inférieures d'environ 40% par rapport aux normes de l'industrie. Comme tous les avions Airbus, l'A220 est déjà en mesure de voler en utilisant jusqu'à 50% de carburant aviation durable (SAF). L'objectif d'Airbus est que tous ses avions puissent être opérés en utilisant jusqu'à 100% de SAF d'ici 2030.

Breeze a reçu la livraison de son premier Airbus A220 en décembre 2021 et exploite 20 appareils (à la fin de janvier 2024) à travers les Etats-Unis. Breeze a également annoncé qu'elle utiliserait une flotte exclusivement composée d'Airbus A220 pour ses opérations commerciales d'ici la fin de l'année 2024.