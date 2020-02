Airbus : bonnet d'âne de la semaine sur le CAC40

Airbus : bonnet d'âne de la semaine sur le CAC40









Crédit photo © airbus

(Boursier.com) — Airbus affiche la plus mauvaise performance de la semaine sur le CAC40 avec un repli d'environ 4,75%. Le groupe européen a dévoilé jeudi une perte nette de 1,36 milliard d'euros en 2019, imputable à des charges exceptionnelles liées en particulier à son avion de transport militaire A400M et au règlement d'un litige avec la justice. Le résultat d'exploitation a reculé à 1,34 MdE, contre 5 MdsE un an plus tôt, après 5,607 MdsE de charges exceptionnelles, dont 3,6 MdsE liés au règlement d'un litige aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni sur des soupçons de corruption. L'important carnet de commandes offre une belle visibilité au dossier, mais le marché a anticipé une bonne partie du parcours dans un environnement concurrentiel marqué par les difficultés de Boeing...

Airbus a par ailleurs conclu un accord avec Bombardier pour racheter sa part dans le programme A220. Le groupe détiendra 75% d'Airbus Canada, tandis que la participation du gouvernement du Québec dans le programme va passer à 25%. Cet accord marque la fin de la présence de Bombardier dans le secteur de l'aviation commerciale, alors qu'Airbus met la main sur un programme qui a le vent en poupe sans avoir eu à verser les milliards de dollars nécessaires à son développement.