Airbus / Boeing : Etihad Airways pourrait annuler d'importantes commandes

(Boursier.com) — Il fallait bien une mauvaise nouvelle pour gâcher la fête. En plein salon aéronautique de Dubaï, Etihad Airways a averti qu'il pourrait annuler des commandes de plusieurs milliards de dollars auprès d'Airbus et de Boeing. Son directeur général, Tony Douglas, évoquant les incertitudes liées aux dates de livraison et à la reprise du secteur aérien. "Les fabricants ne sont pas en mesure de confirmer quand [les appareils] seront livrés et on ne sait pas quand le marché va se rétablir", a déclaré le dirigeant, en référence à la cinquantaine d'Airbus A320neo et Boeing 777X commandés il y a près de dix ans. Etihad, au milieu de son plan de restauration sur cinq ans, qui doit lui permettre de devenir ce qu'il appelle une "compagnie de taille moyenne", a commandé 26 A320neo et 25 777X, selon les données des constructeurs.

Etihad continuera en revanche à recevoir des A350-1000 et des 787 Dreamliner qui, selon Tony Douglas, formeront la colonne vertébrale de sa flotte, qui sera réduite à 65 appareils, contre 93 actuellement.