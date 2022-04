Airbus : BOC Aviation commande 80 appareils de la famille A320neo

(Boursier.com) — Beau contrat pour Airbus. Le loueur asiatique d'avions Boc Aviation a signé une commande ferme portant sur 80 appareils de la famille A320neo, comprenant 10 A321XLR, 50 A321neo et 20 A320neo. Les avions seront livrés entre 2027 et 2029, a précisé le groupe basé à Singapour, sans dévoiler de détails financiers.

"Nous sommes fiers de poursuivre notre relation de longue date avec Airbus, avec qui nous sommes partenaires depuis plus de 26 ans ", a déclaré Robert Martin, patron de BOC Aviation. " Il s'agit de la plus importante commande que nous ayons jamais passée et elle portera à 546 le nombre total d'avions Airbus achetés depuis notre création. Elle souligne notre confiance continue dans la famille A320neo pour sa fiabilité et son efficacité opérationnelle et reflète la popularité de l'avion parmi nos clients aériens".

Fin février 2022, la famille A320neo avait totalisé plus de 7.900 commandes auprès de plus de 120 clients.